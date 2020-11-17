桃園環保局於17日在桃園市府13樓公務人力培訓中心，辦理今年第二場環境影響評估法規宣導說明會，邀請國立臺北大學教授李育明主講，本次主題為「環評顧問機構之主動作為建言並談環評審查經驗」。參加對象包括桃園市開發單位、技術顧問機構及桃園市政府相關單位等，報名人數踴躍，現場超過100人參加；會中就實際案例剖析，說明開發單位在政策研擬之初，就應該要將環境保護納入考量，在經營決策中，還要秉持永續發展理念，得以經濟發展、環境保護與社會公平創造三贏局面。

依據環境影響評估法第7條明文規定，開發行為對環境有不良影響之虞者，開發單位申請許可開發行為時，應檢具環境影響說明書，並由目的事業主關機關轉送主管機關「審查」。宣導說明會特別邀請環保署環評審查委員李育明教授擔任講座，借重李教授多年擔任環評委員的專業審查經驗，提醒與會人員環評審查應注意或避免的相關事項，及環評審查程序中目的事業主管機關、開發單位及受委託的顧問公司各自扮演角色與權利義務；另從環評審查實際案例分享，提供如何精進環評書件撰寫品質，以減少書件補正頻率及時程，提升環評審查時效。

環保局長呂理德表示，為加強桃園市所有開發單位環評觀念，每年除定期持續舉辦相關說明會，環保局積極優化環評審查的程序，讓業界了解環評是永續經營的歷程，是挹注經營向上提升的助力而非阻力。並請各目的事業主管機關共同把關，讓桃園市的環境永續、經濟成長及市政發展全方位考量整併，打拚經濟也不忘承諾環保，開發行為對環境影響降至最低。

(中時 )