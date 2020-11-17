柯咨恭（右）與胡瑞（左）倆個踏入70歲的國小同學，一人騎電動機車Gogoro，一人騎22年的偉士牌機車一起壯遊台灣。（柯咨恭提供／馮惠宜台中傳真）

柯咨恭和胡瑞11月4日從台中出發，首站到中興新村倆人昔日就讀的國小：光華國小在學弟妹祝福下展開70歲的壯遊旅程。（柯咨恭提供／馮惠宜台中傳真）

真是人生70才開始，即將在11月25日度過70歲生日的柯咨恭日前偕小同學胡瑞一人騎電動機車Gogoro，一人騎22年的偉士牌機車從台中展開為期8日的環台之旅，不但挑戰60公里就要換電的電動車電池限制，也用行動表明「別讓年齡限制了心態」的樂齡哲學。

柯咨恭經營戶外用品批發，從年輕時就上山下海玩極限運動，他笑稱自己天生有冒險基因，50歲登玉山拍寫真、60歲到北極追極光，今年70歲他選擇用電動車壯遊台灣；而為免親友擔心，他也邀請前總統府待衛、國小同學胡瑞以已有22年歷史的偉士牌老爺機車一路陪行。

由於電動機車電池騎乘極限為60公里，且在達40公里時即會降速，在行前柯咨恭特別避開中橫、東部海岸台11線，以免電池耗盡無處可換電的窘境；但仍遇到閃電颱風攪局，在風雨中飆騎的難忘經驗。

柯咨恭和胡瑞11月4日從台中出發，首站到中興新村倆人昔日就讀的國小：光華國小向學弟妹宣示自己展開70歲的壯遊旅程，也用行動鼓勵他們要勇於挑戰，爾後從彰化、台南、屏東

、台東、花蓮、台北，再返回台中，一路以每天騎乘8到10小時、電動車換電3到4次的速度完成8天1256公里的旅程。

這一路上倆人拜訪友人，並欣賞台灣各地風光，期間遇到徒步環台的夫妻檔以及兄弟檔，更曾在閃電颱風的風雨下騎乘400公里；柯咨恭說，在鄉間有許多民眾看到他們機車上插的「人生70才開始、環台一周的旗幟」不但讓騎更比出大姆指按讚，讓他們感受人心之美；他也說，電動機車環保，但要進行長途旅遊仍面臨換電站缺乏的問題，盼相關單位可以弭平這份缺憾，鼓勵更多民眾進行減碳旅遊。

(中時 )