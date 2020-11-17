11月16日，學習貫徹中共十九屆五中全會精神中央宣講團報告會在福州舉行。中央宣講團成員，中央政策研究室副主任、秘書長林尚立做宣講報告。上述官方訊息顯示，林尚立已經出任中央政策研究室副主任。值得注意的是，林與被稱為「三朝智囊」的中央政策研究室前主任王滬寧一樣出自上海復旦大學國際政治系。

據公開資料，林尚立1963年11月生於福建，福建閩侯人，1985年畢業於復旦大學國際政治系，1988年獲國際政治系碩士學位，同年留校任教，1997年破格晉升為教授，1998年獲復旦大學法學博士學位，2006年被中國教育部聘為人文社會科學「長江學者獎勵計畫」特聘教授。之後並曾任復旦大學副校長，後調任中央政策研究室秘書長。

上月底，原中央政策研究室分管日常工作的副主任江金權，首次以中央政策研究室主任身份亮相，出席十九屆五中全會精神發布會。從2002年起，中央政策研究室主任一職，一直由王滬寧擔任。

王滬寧於復旦大學國際政治系國際政治專業畢業，1981年起在該系任教，1995年後調任中央政策研究室政治組組長。此後就一直在這個中國共產黨最高智囊機構服務。

(中時 )