「2020台中電競嘉年華」12月18日一連三天在僑光科技大學登場，包括校園盃「英雄聯盟」，還有時下熱門的Switch競賽「Just Dance與健身環大冒險」等內容。

其中首日登場的英雄聯盟4強賽事，將由知名實況主「湯米Tommy」與「部分Section」熱血開講賽況，運動局表示，即日起至11月27日止開放英雄聯盟賽事線上報名，歡迎全台高中職與大專院校在校學生踴躍參賽。

運動局長李昱叡表示，台中電競嘉年華「英雄聯盟」賽事的所有對戰，採「電競選角」模式與「召喚峽谷」地圖。每組參賽隊伍選手數最少5名，最多7名(含兩名候補)，開放64組選手報名，64強至4強賽皆採一戰決勝負，總決賽冠、亞軍戰為五戰三勝，冠、亞軍各可獲5萬元與3萬元獎金。

4強賽前採全線上競賽，4強賽則於12月18日在僑光科大電競實訓中心舉行，民眾於比賽場外「觀賽區」透過實況大螢幕觀看精采賽況。

「2020台中電競嘉年華」有校園盃「英雄聯盟」，進行Switch競賽「Just Dance與健身環大冒險」、YOUTUBER VVIP見面會、線上暢遊嘉年華、熱舞實境秀、LIVE音樂會、COSPLAY人氣大賽等，歡迎全國電競好手及電競迷熱情響應。

(中時 )