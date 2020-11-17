好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）遭捲入詐騙糾紛，一名保健公司女總裁克莉絲汀娜（Kelli Christina）聲稱，布萊德彼特多年前曾承諾會娶她，兩人還發展出甜蜜戀情，然而卻在騙了她4萬美元（約114萬新台幣）後人間蒸發，氣得她控告布萊德彼特請求10萬美元（約285萬新台幣）賠償。

克莉絲汀娜指控，布萊德彼特有創建颶風卡特里娜風災重建慈善基金，2年前對方主動聯絡她，希望她捐款給基金會，兩人也因此搭上線，慢慢發展出感情，布萊德彼特甚至承諾會娶她，深陷愛河的克莉絲汀娜也不疑有他，2年內共匯了4萬美元（約114萬新台幣）。

然而克莉絲汀娜多次要求小布出席籌款活動，對方從來都沒有出現過，她漸漸開始不悅，拒絕繼續匯款，沒想到對方竟然因此失蹤，從此找不到人，今年決定正式提告求償。

布萊德彼特無辜被告。(圖/翻攝自布萊德彼特IG)

然而正和德國辣模妮可波特拉斯基（Nicole Poturalski）交往的布萊德彼特卻是一頭霧水，表示他完全不認識對方，3月收到律師信時，還試圖透過律師告訴克莉絲汀娜，她很可能是被網路詐騙了，女方卻拒絕相信這件事，照樣一狀告上法庭。

(中時新聞網)