今年財政部統一發票盃路跑活動壓軸場，12月6日在宜蘭羅東運動公園開跑，今天（17日）中午起開放網路報名，主辦單位北區國稅局表示，民眾只要捐贈3張今年11、12月消費滿10元以上的紙本或雲端統一發票，就可以免費報名參加。

北區國稅局局長王綉忠表示，財政部從2010年開始舉辦統一發票盃，迄今已是第3次在宜蘭舉辦，宜蘭景點多，且旅宿、交通完善，籌辦過程也相當順利，希望透過路跑的舉辦鼓勵大家索取統一發票以鞏固稅源。

此次路跑是由北區國稅局與第一金控共同主辦，主題訂為「舞動落羽松，勁RUN跑第一」，標榜讓參與民眾可在慢跑中享受公園落羽松林道多層次的繽紛之美，以及公園內不同林相景致，所募集的發票將捐贈宜蘭縣5家社福團體。

為鼓勵民眾參加，提供多重摸彩活動，有環保電動自行車等獎項，北區國稅局表示，12月6日活動當天，民眾可多準備每張消費金額10元以上的11、12月發票，可在宣導攤位兌換物超所值的宣導品，報名方式可參考活動官方網站（https：／／www.2020mofrun.com.tw／）。

(中時 )