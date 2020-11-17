秋鬥周末登場！估逾2萬人上街頭 總指揮：這是全民共識 15:552020/11/17 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秋鬥總指揮林子文表示，目前估計有逾2萬人參與。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 秋鬥將在本周日（22日）登場！秋鬥總指揮林子文表示，目前估計有逾2萬人參與，包括國民黨、民眾黨等在在野黨，預計下午1點從凱達格蘭大道出發、終點站在民進黨中央黨部。 至於桃產總要求國民黨要先自我檢討，林子文說，不反對桃產總的聲明，雖然過去施政的錯誤不可避免，但更希望阻止此次美豬進口，這是「全民更大的危機跟共識」，雖然國民黨、民眾黨此次要來參與，但政治人物不會邀上台。 (中時 ) #國民黨 #秋鬥 #林子 #子文 #民眾黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熊貓疊6單拚外送！催油門暴衝料理台 2箱麻油雞翻一地 11:322020/11/17 生活 《國際金融》莫德納疫苗提振 歐股站上逾8個月高點 09:432020/11/17 財經 《影子背後》台中開麥拉 正妹里長成「嬌」點 14:042020/11/17 寶島 25校輔導人力不足 拚明年達標 04:102020/11/17 生活新聞 1分鐘讀財經》超驚奇！國壽賣股債暴賺千億 半世紀新高 08:242020/11/17 財經 柯文哲不出席「秋鬥」 民眾黨準備3千片台灣豬口罩免費送 15:042020/11/17 政治 三鶯線延伸桃園 交新北營運 04:102020/11/17 地方新聞 周年慶熱絡 遠百業績吃補 04:102020/11/17 證券．權證 《影子背後》台中開麥拉 中市正妹里長客串演出成「嬌」點 14:322020/11/17 娛樂 破天荒 國民黨中央將辦募款餐會 04:102020/11/17 政治要聞 生活熱門新聞 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 24歲正妹教師穿熱褲、窄裙 「傲人身材全現形」家長群體崩潰 - 生活 變天！北部好天氣到周五 下波冷空氣更強 - 生活 北科大正妹副教授戀男學生 教評會處分出爐 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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