秋鬥將在本周日（22日）登場！秋鬥總指揮林子文表示，目前估計有逾2萬人參與，包括國民黨、民眾黨等在在野黨，預計下午1點從凱達格蘭大道出發、終點站在民進黨中央黨部。

至於桃產總要求國民黨要先自我檢討，林子文說，不反對桃產總的聲明，雖然過去施政的錯誤不可避免，但更希望阻止此次美豬進口，這是「全民更大的危機跟共識」，雖然國民黨、民眾黨此次要來參與，但政治人物不會邀上台。

(中時 )