女星「瑤瑤」郭書瑤當年年僅18歲就出道，以可愛臉蛋與兇猛身材聞名，而近年她在戲劇圈有亮眼表現，證明了自己不是只靠外型闖蕩，而如今精進演技外，也很努力健身雕塑線條，但她日前上節目，卻坦言為身材擔心，理由是無論穿很露還是包很緊，都會被作文章，讓她很困擾，都不知該怎麼穿衣服了。

郭書瑤近來作客炎亞綸、唐綺陽、吳珊儒(Sandy)主持的《36提愛上你》，談到仍是個人一大魅力的身材，表示出道以來這一直是大眾的關注焦點，而Sandy也坦言看瑤瑤臉書po的熱舞影片，也不禁覺得「她的舞很兇！辣到你會覺得，那個『真的快要整組都衝出來』」，炎亞綸則直率表示，觀眾終究還是會注意到瑤瑤不想他們關注的地方。

瑤瑤也覺得這件事情很困擾，直言即使沒穿很露，媒體下標仍永遠聚焦在她是什麼罩杯，「不露又說你封奶呀」，因此無論去公開場合或是私底下，「怎麼穿衣服」都是一大困擾，納悶穿了同一套衣服，在國外穿就被讚美，回台灣穿就被說暴露，實在傷腦筋。

郭書瑤還聊到父女關係，表示跟爸爸感情很好，專輯上還有歌曲是獻給爸爸的，笑稱爸爸很會癢女兒，「現在可以長到像這個樣子，有一半是我爸的功勞」，原來爸爸從她小時候就會每天早上自己磨、煮豆漿並加蛋，本意是希望幫瑤瑤長個子，沒想到「長錯地方」，讓炎亞綸聽了不禁大笑。

(中時新聞網)