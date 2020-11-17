傳順豐將赴港上市 籌資50億美元 15:492020/11/17 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電17日引述知情人士透露，在大陸上市的順豐控股考慮在香港二次上市，或集資50億美元。 知情人士表示，順豐一直在考慮各種選擇，其中包括在香港第二上市，或是將主營的快遞業務在香港上市，該公司已經與潛在顧問展開初步討論。 知情人士稱，相關考慮仍處於初步階段，順豐仍可能決定不實施任何計劃。 順豐於1993年成立，總部位於深圳，公司於2016年借殼深圳上市公司鼎泰新材上市。 (工商 ) #順豐 #考慮 #億美 #知情人士 #初步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 04:102020/11/17 財經要聞 蔣萬安傳悄悄布局2022 藍營內戰恐引爆 08:262020/11/17 政治 京東Q3營收、獲利 優於預期 04:102020/11/17 全球財經 《產業》台灣國際品牌逆升 前20大品牌價值達百億美元 14:322020/11/17 財經 《國際社會》歐盟購買莫德納疫苗 每劑25美元 輝瑞19.5美元 10:342020/11/17 財經 《半導體》台積電飛越500元 市值再創新高 09:432020/11/17 財經 促繳公職分擔金 羅智強籲定期公布 04:102020/11/17 政治要聞 大湖草莓一期果搶先上市 草莓路跑開放報名 14:562020/11/17 寶島 百度36億美元 收購歡聚時代直播業務 11:422020/11/17 財經 新壽美元利變壽險 健走減保費 04:102020/11/17 金融．稅務 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台積電500被沒收 危險？專家爆關鍵價不可殺破 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 逸達前列腺癌新劑型新藥 1.23億美元授權金賽藥業經銷中國 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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