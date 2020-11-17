外電17日引述知情人士透露，在大陸上市的順豐控股考慮在香港二次上市，或集資50億美元。

知情人士表示，順豐一直在考慮各種選擇，其中包括在香港第二上市，或是將主營的快遞業務在香港上市，該公司已經與潛在顧問展開初步討論。

知情人士稱，相關考慮仍處於初步階段，順豐仍可能決定不實施任何計劃。

順豐於1993年成立，總部位於深圳，公司於2016年借殼深圳上市公司鼎泰新材上市。

(工商 )