康友-KY未如期申報10月營收 處5萬元違約金 15:492020/11/17 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，康友-KY（6452）未依規定時限申報109年10月營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，核已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以5萬元違約金。 (工商 ) #康友-KY #申報 #違約金 #證交所 #辦法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－美食 營運報捷股價飆高 04:102020/11/17 證券．權證 京東Q3營收、獲利 優於預期 04:102020/11/17 全球財經 證交所網路闖關有獎徵答 12/11最後領獎 12:202020/11/17 財經 《科技》台灣之星線上商城開站 試營運營收增2.2倍 11:252020/11/17 財經 眾達Q3、前三季EPS 雙創高 04:102020/11/17 證券．權證 科嘉吃蘋果 Q4樂觀展望 04:102020/11/17 證券．權證 高嘉瑜租屋10年買不起房 爆擁2房4土地挨酸：睜眼說笑話 13:572020/11/17 政治 急單衝刺 封測廠Q3營收飆升 04:102020/11/17 產業．科技 《熱門族群》疫情重創業績 淘帝、金麗加速電商佈局 14:152020/11/17 財經 熱門股－茂林 訂單湧進股價勁揚 04:102020/11/17 證券．權證 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 國泰金股價委屈... 李長庚：沒人知是金城武 - 財經要聞 - 工商時報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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