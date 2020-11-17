台語天后龍千玉近日錄高點綜合台《震震有詞》，談到新專輯《出嫁》，她對已逝父親很懷念，當年22歲的她不顧父母反對，毅然決然跟前夫登記結婚，主持人謝震武律師點出當年法律認定需有公開宴客儀式或法院公證，婚姻才具法律效力，龍千玉吃驚地說：「是這樣嗎？我今天才知道！」

龍千玉父親人稱「虎爺」，在演藝圈信徒眾多，包括張菲、小亮哥、鳳飛飛都常到家中請虎爺指點迷津。愛唱歌的龍千玉國中拿到畢業證書，便在隔天凌晨偷偷離家出走，到台北投靠姊姊想要一圓歌唱夢，沒想到被父親抓回來一頓毒打，她說：「最後爸爸看我真的很愛唱歌，拜託鳳飛飛帶我去學唱歌，但約法三章，不能抽菸、喝酒、賭博及交男友。」

龍千玉當年不顧父母反對結婚。（和展影視提供）

進入演藝圈後的龍千玉一開始並不順遂，在她22歲那年不顧父母的反對執意跟前夫低調登記結婚，龍千玉說她沒有穿過白紗、沒有婚禮就只是登記結婚，父親當時只對龍千玉說：「妳知道家裡的狀況不該這麼早嫁，但妳堅持爸爸也只能祝福，未來可能有一些狀況妳要自己承擔。」

龍千玉首度公開聊到當年結婚沒有報戶口，直到孩子要入學才報戶口，對於龍千玉提到與前夫僅登記，主持人謝震武律師點出：「當年法律認定需有公開宴客或是法院公證，只登記結婚未宴客並不具法律效力。」龍千玉聽完吃驚地看著來賓沈靖家律師及謝震武律師說：「是這樣嗎？我今天才知道！」不過，維持七年的婚姻最後因為夫妻聚少離多而劃下終點。

為拚事業與孩子聚少離多，龍千玉經常工作到半夜返家，某日看到兒子門口貼了紙條寫著「媽媽不管妳今天幾點回來，妳一定要叫我。」龍千玉邊說邊強忍悲傷，她說：「當時不敢叫醒兒子，只敢進房親吻兒子一下。」她也坦承曾經怨天尤人，覺得為何不能活得像正常人。她也表示如果能夠重新選擇，會為了孩子堅持不離婚，要為孩子當個好媽媽，做母親該做的事。

在父親罹患口腔癌過世後，龍千玉瞞著母親買了保單，受益人寫上母親的名字，她說：「媽媽知道後痛哭，但我的用意是如果哪天我比媽媽先走，我希望媽媽可以衣食無憂。」跟父親感情很好的龍千玉也趁機對著天上的父親說：「你知道我跟你感情最好， 你在天上看著我給我勇氣，當我面對困難你一直在幫著我，我只要閉上眼睛都是跟你相處的點滴，你永遠在我心中沒有離開我，我很愛你、我很想你！」

(中時 )