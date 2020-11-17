許多人壓力大、緊張時會習慣咬指甲，一名20多歲女子就因為常常咬指甲，咬到5根手指的指甲與指節潰爛，食指指甲更整片消失長不出來，被媽媽拖去看醫生，醫師表示，她的手指已經有嚴重的蜂窩性組織炎，若再晚一步恐怕要截肢了。

整形外科醫師朱育瑩在節目《醫師好辣》指出，曾遇過一名女子被媽媽帶來就診，一進診間媽媽就指著她的手喊「醫生你看她的手！」只見女子的5根手指頭的指甲、指節都被牙齒啃咬得亂七八糟，且食指因為比較好咬，整片指甲都被咬沒了長不出來，讓醫師看傻。

朱育瑩說，習慣咬指甲恐造成甲床、甲根生長組織受損，即使重新長出來形狀也會變得不規則，參差不齊，而女子的手指已經咬到傷口潰爛，加上口水細菌入侵，造成嚴重的蜂窩性組織炎，「相對好的部分可能才延伸一個指節而已，比較嚴重的部分已經快要整隻手指頭都要延伸下去。」必須得住感染科打抗生素才能救回手指。

朱育瑩說，若女子再晚一步處理，很有機會會沿著手部肌腱一直到手掌，產生「壞死性筋膜炎」的嚴重感染，一旦併發深度感染恐要面臨截肢的命運，「就算不截肢，也必須把手指頭劃開，引流裡面的」。

朱育瑩說，追問女子咬指甲的過程中發現她壓力一大就會咬，利用疼痛感放鬆紓壓，因此也幫她轉介到身心科接受治療。除了咬指甲，有些人壓力大還會有拔頭髮等自殘，可透過藥物來降低頻率，或是掛身心科治療。

(中時新聞網)