擁有一間自己的房子是許多人的夢想，但對於普通上班族來說，高昂的房價讓這個願望變得有些遙不可及，若不是有長輩出手幫忙，不少人觀望許久仍不敢隨意進場。不過，有人卻在不知情的情況下擁有一間房。網路上瘋傳一段名為「阿公給睡夢中的孫子全款買房」的影片，一名小男童熟睡著，爺爺便買了一間房送他作禮物，讓一票網友看了超羨慕。

據綜合陸媒報導，浙江寧波有一名年僅5歲的男童，他在睡夢中就獲得了一間房，身價頓時飆漲，原來這一切全是疼愛孫子的爺爺給他的禮物，並全額付清。從影片中可見，在床上熟睡的男童，手就這麼被拉去蓋手印，瞬間就成了「有房的男孩」，一旁的家人還以興奮口吻表示「瞧！這小子多幸福，這麼小呢，爺爺就給他買房，全款買呢！全款！」

這段影片曝光後，也在網路造成瘋傳，不少網友都被爺爺的闊氣給震懾，「成功家庭背景很重要，比别人早成功十年」、「一覺醒來達到了人生巔峰」、「這就是所謂的先富帶後富吧」、「我做夢都想有一套房子VS.我做夢就擁有了一套房子」、「爺爺，你還缺孫女嗎」；其中也有人酸「小小年紀就失去了在北京奮鬥的動力」。

另外也有網友懷疑真實性，認為這麼小的孩子對於房產根本沒有法律效力，「身分證都沒有，能買房？」、「小孩名下不能有房產」、「這種未經同意的手印算數嗎」。其中有一名律師在留言處表示「未成年人的財產監護權正常情况下屬於父母親！爺爺僅僅是贈與行為。」

(中時新聞網)