韓國熱門綜藝節目《Running Man》擁有許多忠實觀眾，節目中設計的許多遊戲，讓不少人爭相效仿，如此高人氣的節目，卻在近日爆出疑似虐待藝的爭議；節目單位設計了一個橡皮筋綑頭的任務，原本充滿趣的遊戲，卻在大家臉部變形、喊痛的情況下，受到觀眾的質疑疑。

《RM》在最新一集節目中，設計了一個名為「橡皮筋緊緊」的任務，比看誰在臉上套最多橡皮筋者獲勝；首先挑戰的是梁世燦，他便第一個質疑「套在臉上會斷掉吧？」等到套到第30條時，除了喊痛，梁世燦也說「拿掉時很不舒服」。

許多觀眾對於這個遊戲感到反感 (圖/ 翻攝自網路)

換宋智孝時，賣力的她套了33條在臉上，這讓梁世燦驚嘆，何必為了遊戲做到這個地步；輪到全昭旻時更慘，遊戲過程中頻頻喊「救命」、「我的眼睛要飛出來了」，雖然最後他以36條勝出，但看得觀眾直被批節目玩過頭。

面對這樣的任務，粉絲們都相當心疼參賽的藝人，紛紛表示「繞那麼多條橡皮筋，都能炸開瓜了」、「危險遊戲 拜託別弄了」、「什麼啊？幹嘛這個樣子」；也有網友建議製作組，以後真的要多想想，這個遊戲真的不好。

(中時新聞網)