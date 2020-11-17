行政院近期風波不斷，先是發言人室小編被質疑製作梗圖攻擊在野黨，前行政院發言人丁怡銘也因誤指牛肉麵業者使用萊豬，請辭下台負責，民眾黨立法院黨團昨赴監察院，檢舉行政院發言人室行政不中立。對此，行政院祕書長李孟諺透過發言人室回應，行政院有責任及義務要澄清，給民眾正確的訊息，如果一時疏忽失言，未盡周延也都會立即更正說明道歉。

民眾黨團副總召張其祿表示，政院近來發生發言人室小編在立院製作哏圖，攻擊在野黨立委，前發言人丁怡銘在政院會後記者會指冠軍牛肉麵使用萊牛，都已明顯違反「公務人員行政中立法」第9、14條。

國民黨團昨也舉行記者會，國民黨團總召林為洲說，政院從網軍地下治國，變成公開造謠，他質疑蘇揆就是幕後指使者，丁怡銘與蘇貞昌已違反食安法，將依法提告。

面對在野黨質疑，李孟諺回應，行政院一直以來，針對不實資訊，擾亂社會安定的訊息，有責任有義務要澄清，給民眾正確的訊息。如果一時疏忽失言，未盡周延之處，也都會立即更正說明道歉。

(中時 )