大千綜合醫院17日介紹各項肺癌治療方式及診斷利器，大千胸腔內科主任陳信如分享免疫療法資訊。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛生福利部國民健康署公布數據，肺癌是發生率第2位的癌症，大千綜合醫院招聘專業醫師及增購醫療設備，強化肺癌醫療團隊之專業度，協助苗栗鄉親對抗肺癌侵襲，17日介紹各項肺癌治療方式及診斷利器，與鄉親見證苗栗肺癌醫療的大躍進。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，大千肺癌醫療團隊從早期篩檢的低劑量肺部斷層掃描、診斷及追蹤的正子造影設備、到手術治療、化療、放射線治療、現行最新的免疫療法等各種治療方式皆已具備完善，讓苗栗鄉親不須舟車勞頓到外縣市，在苗栗就能有良好的肺癌醫療。

有40年菸齡的張姓男子分享，過去每天抽1包菸，近日因咳嗽有痰，持續在診所治療近2個月沒有改善，因此到大千胸腔內科就診，經X光檢查發現肺部疑似有腫瘤，經接受肺部斷層掃描及正子造影檢查，確診為小細胞肺癌，目前已戒菸並積極配合醫師接受治療。

胸腔內科主任陳信如表示，免疫療法是激發人體的免疫力來對抗癌細胞，不僅可延緩癌症惡化、延長病人生命，且較傳統化學治療副作用小、生活品質也較好。目前已有多位晚期肺癌的病人接受免疫療法，都獲得良好的成效。

陳信如主任提醒，肺癌首重早期發現早治療，建議可定期接受低劑量肺部斷層掃瞄檢查，若有異狀時可以盡早治療。另外，他也鼓勵病人肺癌晚期不等於末期，可與醫師多溝通找出適合的治療方式，透過全方位照護，才能提高抗癌成效。

(中時 )