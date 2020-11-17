籃壇新血職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」首屆賽季年底開打，台中市政府運動局積極與「P. LEAGUE＋」合作舉辦季前熱身賽，將於11月21日、22日在國立台灣體育運動大學體育館登場，球迷反應熱烈，相當期待賽事。運動局表示，歡迎各地球迷到台中觀賽，同時感受台中在地美景與美食。

運動局長李昱叡表示，P. LEAGUE＋為我國睽違20年來新成立的職業籃球聯盟，為我國籃壇帶入熱血新氣息，備受矚目，這次市府積極與P. LEAGUE＋接洽，促成熱身賽在台中登場，讓市民可直接在台中觀賞職業籃球賽，預期也將吸引外地球迷蜂擁而至，進一步活絡台中運動與觀光經濟。

運動局指出，P. LEAGUE＋熱身賽台中站一連2天精彩賽事將於台體大舉行，鄰近一中街、第二市場等熱門商圈，球迷到台中觀賞職業籃球熱血對戰，也可安排一趟台中輕旅行，走訪具在地特色的美景與美食。

P. LEAGUE＋熱身賽台中站，21日將由桃園領航猿對寶島夢想家，富邦勇士對新竹攻城師，22日則是新竹攻城獅對桃園領航猿，寶島夢想家對台北富邦勇士。

(中時 )