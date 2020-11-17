雖然美國生技藥廠莫德納（Moderna）宣布其新冠肺炎疫苗防護有效力超過94%，但由於南韓收緊防疫措施，以及獲利了結賣壓出籠，周二收盤KOSPI指數下跌0.15%，為2,539.15點，盤中一度漲0.51%。

周一韓股站上33個月新高，並為11個交易日以來第10天上漲。

由於近來確診數連日急升，南韓政府決定在大首爾地區實施更嚴格的社交距離規定。韓國疾病管理本部周二宣布，截至周一午夜，新冠狀病毒確診病例新增230人，為連續第四天超過200人。

三星電子在站上歷史高點後拉回收跌0.9%，SK海力士收漲0.1%，連續第6日收高。

韓亞航空收漲4.13%，連漲第9天，股價創下一年新高。該公司宣布將與大韓航空進行整合。大韓航空重挫8.91%。

外資連買第9天，創下2019年9月以來最長連買記錄，今日買超韓股3593億韓元。過去8個交易日，外資共買超韓股4.75兆韓元。

韓元漲0.24%，收在1,106.6兌一美元。

(時報資訊)