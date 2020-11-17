上洋(6728)計劃將在今年12月下旬掛牌，第3季EPS達1.91元，挾著今年家電空調業務暢旺，再加上商用洗衣全台市占第一，總經理吳國華樂觀看待今年業績表現有機會優於去年。

上洋明年度將以更齊備的產品陣容，滿足市場各式需求，吳國華指出，商用洗衣設備是現有設備，未來會加入更多雲端控制。另外，空調設備今年Q4已推出更大馬力數的空調，他說，台商回流後推升商辦的需求，而辦公室空間大，對大馬力數的空調需求量是高的，這些都將成為明年度營運的新動能。

上洋將泰國視為新南向發展首要戰略國，目前也已開始布局越南及馬來西亞市場，預期明年度市占率將會擴大，至於大陸地區，吳國華說，目前貧富差距仍大，在大城市還沒看到機會，現在無人經濟發展仍慢，還不在公司明年布局的計劃當中。

上洋於在2013年創立自助洗衣品牌「SeSA洗衣吧」，從顧問、找點、分析、採購、裝潢、開店到宣傳一條龍服務，打破舊有自助洗衣經營圭臬，幾年間已在市場建立難以超越的優質形象。帶著在台累積的經驗，在2019年進軍泰國自助洗衣市場，創立精品級自助洗衣品牌「MARU Laundry」，從首都曼谷出發，開店範圍逐步擴展至其他地區，結合當地風俗民情與業主巧思，規劃獨具在地特色的自助洗衣店，開啟泰國自助洗衣店全新樣貌。

(時報資訊)