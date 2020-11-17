陳昇宣布開放退票。（圖／翻攝自陳昇臉書）

陳昇今(17日)傳出開刀住院，中斷連續27年舉辦的跨年演唱會，對此，他證實日前去醫院進行例行健檢，發現口腔長了腫瘤，火速手術處理，但醫生叮囑他至少要休養半年，只好取消今年的《起風了 Breezin'》跨年演唱會。

歌王感嘆人生時間剩不多 陳昇只怕滿身「老人臭」

陳昇在臉書發文，「笑看年過六旬還是天真不服老，所以每天依舊維持運動習慣，甚至一週騎一趟長達5-6小時的腳踏車，請大家放心，我的身體狀態自信還是健康」，他透露這次健檢及早發現口腔有腫瘤，並立即動手術，一切都相當順利平安。

而為了走更長遠的路，讓未來能繼續創作、繼續演出，今年他也只能跟大家說抱歉，「全勤模範生得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，好好照顧身體，用最好的狀態回來跟大家見面。」

而陳昇經紀公司也回應，陳昇日前記者會後嘴巴不舒服，就醫檢查發現長腫瘤，已經開刀，手術也很成功，現在他已經回家休息，今年跨年演唱會確定取消，不好意思要跟歌迷請假一年，已經購票的歌迷今天開始可以退票。

(中時新聞網)