近日大陸對澳洲多種產品採取進口限制措施後，澳洲媒體16日報導，著貿易戰愈演愈烈，業者擔心陸方已經切斷澳洲葡萄酒進口。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲葡萄酒產業組織證實，2周以來，沒有任何公司通報對華出口的葡萄酒成功清關。

澳洲葡萄和葡萄酒協會主席巴特格林（Tony Battaglene）16日表示，「目前（大陸）官方並未證實有（葡萄酒進口）禁令。但我們聽說，貨物在大陸經過更嚴格的檢測和檔案審查，這無疑會減緩貨品通過海關的速度」。

巴特格林說，由於產業面臨的不確定性越來越高，大約一半以上計畫出口至大陸的葡萄酒都沒有離開澳洲，農曆春節前本來應該是葡萄酒出口量最多的時間。

澳洲廣播公司提到，澳洲出口商正為輸華葡萄酒可能被加徵關稅預做準備，資料顯示，2019年澳洲有超過2400個出口商將葡萄酒銷往大陸。

針對葡萄酒禁令，大陸外交部發言人汪文斌曾表示，主管部門依規定對外國輸華產品採取相關措施，符合大陸法律法規和國際慣例，也是對大陸國內產業和消費者負責任的行為，完全合理、合法，無可指摘之處。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）高級研究員麥格雷戈（Richard McGregor）認為，「看來中國已經下定決心要制裁澳洲，並使其成為其他國家的榜樣，他們想要表明，政治分歧需要付出代價」。

(中時 )