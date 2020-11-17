都會區大面積土地資源越來越少，位於重劃區或精華區的汽車旅館，基地面積動輒上千坪，成為建商獵地的標的，三地開發和京城集團分別攻下台南和高雄的湖水岸、以及高雄御宿明誠館，接下來，位於50樓的長谷世貿大樓附近的高雄御宿民族館，雖然與地主南和興產的租約，要3年多才到期，因基地達1903坪，也成為地產界關注的動態。

高雄多家建商陸續購買汽車旅館，建立土地庫存，或買完之後，快速拆除，推出新案，今年的最新案例之一是，三地開發今年7月豪擲8.67億元，買下台南知名摩鐵湖水岸，建物面積則為1296.86坪，土地面積1521.64坪，換算土地單價每坪56.9萬元，成為今年台南實價登錄最高總的房地交易紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐17日指出，建商大舉收購汽車旅館，主要是看準摩鐵「地段精華、土地持分大、產權單純、老屋具重建價值、養地期收租」等5大優勢，南台灣在三地開發買下台南知名摩鐵湖水岸之前，京城建設集團旗下的新銳投資，也在今年3月，以2.33億元，買進地坪154.6坪的高雄御宿明誠館。

她說，觀察被開發商相中的全台各地汽車旅館，都是位居鬧區或鄰近市中心的鑽石寶地，因各都會核心區素地有限，想要買到500坪以上的大規模土地，可遇不可求，而佔地廣大的市區汽車旅館，就成了業者立足精華區的黃金選擇。

台灣房屋台南湖美加盟店店東林裕傑指出，除了湖水岸以外，台南還有許多汽車旅館被建商收購，欲改建大樓，由於湖水岸對面就是台南知名豪宅聚落湖美社區，新大樓房價直逼3字頭，因此，業者以每坪近6字頭價格購地，往後推案依舊有利可圖。

業界指出，目前在高雄最受矚目之一的的汽車旅館，應是高雄御宿民族館，因為，摩鐵經營業者早已把旗艦摩鐵，轉進中都，並開始營運，而位於50樓的長谷世貿大樓附近的高雄御宿民族館，目前與地主南和興產的租約，2024年初即到期。

高雄御宿民族館基地面積約1903坪，屬於科工館生活圈，隔著一條街，就是隆大、城揚、以及宏碁建設目前正在預售的「愛上城」大樓基地，面積約1104.65坪的「住四」土地，由隆大代表，在2017年以每坪56萬元，向南和興產購入。

不過，科工館生活圈目前的地價，3年來翻漲超過70％，該地目前每坪的價格應近百萬元了，因為，2019年4月，遠雄建設向南和興產購買的2155坪建地，成交價格就是每坪100萬元左右。

(工商 )