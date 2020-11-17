何家勁分享吃米線照片，另有網友在麵包店偶遇他本人。（圖／翻攝自新浪娛樂-會火）

粉絲在麵包店和何家勁合影。（圖／翻攝自微博）

何家勁回應網友。（圖／翻攝自新浪娛樂-會火）

60歲港星何家勁過去在《包青天》中飾演「最帥展昭」一角，1989年他演出《不了情》對高金素梅一見鍾情，何家勁曾發豪語，說兩人若到60歲都沒結婚就共度餘生，但至今沒實現，高金素梅也坦言只是玩笑。最近有網友在何家勁所開的麵包店巧遇本尊，他親力親為在櫃檯幫客人包裝麵包，雖有上億身價卻毫無架子。

何家勁當年與高金素梅的一段情轟轟烈烈，兩人接連合作《不了情》、《緣》擦出火花，一度論及婚嫁，但最後仍宣告分手，何家勁透露情變後沒跟高金素梅鬧翻，稱讚她是「很好的女子」，何家勁喜歡高金素梅說話的腔調，多年後仍表示對女方有感覺。

去年12月29日何家勁過60歲生日，和高金素梅浪漫的「60歲之約」也被網友瘋傳，還有傳言指婚禮已在籌備，但此事前年就被高金素梅打槍，笑說：「玩笑話你們還當真啊？」兩人也久未聯繫，當年的約定注定失效。而據《會火》報導，14日何家勁在網上分享自己拿著盤子撈料吃米線的照片，寫下：「自己動手豐衣足食」。

報導指出，何家勁的個人品牌「勁家莊」先前在惠州的悅湖會開麵包店，有網友曬出何家勁在店內包麵包給客人的影片，手法熟練，看得出平時就常來幫忙，客人找他聊天，何家勁會請試吃麵包，並爽快答應和粉絲合影，態度親民，有網友在他吃米線的影片留言虧說：「這手一看，也不年輕了」，而何家勁也沒生氣，坦白說：「年輕幹了不少苦活」，大方又樸實的態度引來許多粉絲稱讚。

(中時新聞網)