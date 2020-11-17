安心旅遊國旅補助已結束，但國境遲未開放，交通部再祭「春節疏運孝親專案」，擬在明年2月8日至13日春節前推出，補助限定55歲以上民眾，入住北部飯店且需搭配雙鐵、客運等交通、住宿套裝行程，讓家中長輩來北部過年，未料方案一出又引起中南部飯店業者質疑獨厚北部飯店。交通部長林佳龍解釋，方案全體適用，但其他優惠是運輸業者提供。

林佳龍說，春節疏運孝親方案沒有限定地方；觀光局設計，在安心旅遊期間的住房率還是少於過去三成，作為補助對象，北部較為符合，但若其他地方也符合，也可提出申請。

林佳龍說，因為有搭配公共運輸，雙鐵、國道客運的優惠，很自然由南到北，時段屬於疏運上有較多空位，為了要分流，對運輸業者而言可能會加碼補助北上，南部可能沒加碼，方案適用全體。至於其他優惠加碼就看運輸業者，例如高鐵假期以前是去南部很好，現在就是和北部觀光飯店合作，吸引民眾到北部過年。

觀光局表示，春節孝親方案是為紓解南返車潮，並協助即使經安心旅遊補助，飯店住用率仍嚴重衰退的區域，以今年第三季與去年同期相比，衰退三成為實施標準。執行細節正在研擬中。

至於補助旅行社辦國旅團部分，林佳龍說，團體旅遊補助會在12月1日前公告，因為旅行社需要時間出團；有關類出國2.0，已和指揮官陳時中說明，他說原則上很好，指揮中心會加快審議；交通部也鼓勵業者提創新方案，除既有的紓困薪資補貼外，最好有其他有意義的新方案，會支持。

旅行社辦國旅團補助方面，觀光局規劃，以平日為主，2天1夜以上，每團補助1.5萬元，預計補助3萬6千團，經費約6億餘元，對象為合法旅行業，且須雇用無雇主的導遊領隊擔任隨團服務人員。

(中時 )