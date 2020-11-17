斗六最老廟之一「永福寺」，3年前千佛殿發生火災，只剩觀音菩薩像與兩尊護法未被燒盡，其餘全毀。寺方重新以香樟木雕刻菩薩像，今（17日）安座開光。
斗六市俗諺「街頭媽祖間，街尾觀音亭」，意指斗六早年香火最鼎盛的兩大寺廟，「媽祖間」是斗六新興宮，「觀音亭」則是永福寺，該寺創建於清朝末年，主要供奉觀世音菩薩，距今有200多年，歷經多次整修，保留石柱與石獅。
永福寺三樓的千佛殿設有平安燈佛龕、觀音菩薩像、伽藍尊者像、韋馱護法像等，2017年3月間疑似電線走火，千佛殿突然在早上起火燃燒，幸好立即被發現，搶救得宜，未波及二樓，不過千佛殿內的神像幾乎燒光，只剩觀音像、兩尊護法還能辨識。
永福寺主委廖芳櫻表示，遭火燒的觀音像、兩尊護法是1974年所供奉，新雕刻的觀音像17日開光安座後，進行3天祈福法會，遭祝融的雕像再擇期火化。
廖芳櫻說，該廟的創立是清乾隆年間，斗六一帶發生瘟疫，一名善心人士向家中觀音菩薩祈求許願，疾疫平息後籌資建寺，供奉觀音佛祖，名為「永福寺」。
修復後的千佛殿牆上裝設科技平安燈，只要在電腦輸入電話，就能看到其所屬的平安燈。
(中時 )
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