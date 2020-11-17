2021台灣燈會將在明年2月於新竹市登場，但展區在住商密集區與交通管制問題引來各界憂心，國民黨團17日持續關心燈會交通，包括通行證怎麼發？國中小學生怎麼接送？最重要的是民眾要到市區看病、洗腎怎麼去？要求市府作妥善規畫。

國民黨團今天在市議會作聯合質詢，張祖琰、黃美慧、陳治雄、陳慶齡、李國璋輪番提出疑問，張祖琰首先詢問市長林智堅，燈會「最大的挑戰是什麼？」，林智堅也坦言除了服務動線外就是交通，但市府團隊都已做足了準備。

新竹市議員張祖琰（右）詢問市長林智堅，燈會「最大的挑戰是什麼？」，林智堅也坦言除了服務動線外就是交通，但市府團隊都已做足了準備。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

張祖琰說，燈會目前要花5.7億元，未來不知會不會更多，花這麼多錢，她相信燈的展覽一定是精彩的，但如何維持居民的日常生活才是更重要的。

燈會在新竹市區畫了藍、綠兩區交通管制區，其中藍區有8.4平方公里，綠區2.7平方公里，居民以外的車輛禁止進入，如果居民在管制時間有要事出門，要怎樣開車離開管制區？未來通行證要怎麼發？

而且藍、綠區內計有22所國、高中、小學，這還不算幼兒園，這些上萬名學生、小孩的家長要如何去接送？市府應要慎重規畫。

李國璋則表示，管制區內有7家大新竹最重要的各級醫院及診所，未來平日下午4點就要管制、假日2點起管制，病患要看病怎樣進到管制區、洗腎的病患要如何到診所？家屬要如何接人？市府要如何宣導大家配合以及配套措施，市府都應說明白、規畫清楚。

市府則表示，針對市民進出、就醫及接送小孩等相關問題，將針對區內居民發放通行證，並規畫替代停車空間，降低市民進出、就醫及接送小孩等管制影響。

此外，市府將與各學校研擬調整上學、放學時間及補課方式，以利師生通勤。目前相關細部規畫都尚在研議中，待規畫完成後將於受影響範圍舉辦地方說明會，以利民眾了解及配合。

(中時 )