原定本月27日要在卡達舉行的2021年亞洲盃男籃第二階段資格賽，由於許多國家因為全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，強烈要求延期，亞洲籃總今日正式來函給中華籃協，決定將中華隊所在的B組賽事延期至明年2月，地點將改在日本，至於時間則尚未確定。中華籃協秘書長李一中表示，總算鬆了一口氣，SBL賽季也可以順利如期開打了。

依照亞洲籃總規定，中華籃協必須在16日繳交24人名單，中華隊也得在23日前抵達，並進行4天隔離，27、29日先後出戰大陸與馬來西亞兩隊。

然而亞洲籃總並沒有提供足夠的保障讓所有參賽球隊免於新冠肺炎疫情的威脅，因此澳洲率先宣布不參加第二階段資格賽，緊接著馬來西亞與中華隊也都向亞洲籃總表達希望比賽能夠延後，大陸方面則由大陸籃協主席姚明親自出面與亞洲籃總商談，最終亞洲籃總同意將B組賽事延後，而其他組別賽事則如期開打。

李一中說，這些日子為了是否要派隊去卡達參賽而傷透腦筋，尤其是途中必須轉兩次機徒增染病危機，大部分球員都聞之色變導致參賽意願極低，選訓會議也無法開出培訓名單，幸好亞洲籃總順從民意，決定將B組賽事延後，讓中華、馬來西亞、大陸和日本都可以放下心中大石，我們也能專心準備預計12月5日開打的SBL超級籃球聯賽。亞洲籃總來函內容提到B組賽事可能會延後至明年2月於日本的第三節段一起打，但時間尚未敲定。

(中時 )