北市信義區豪宅保母墜樓亡 傳事前曾告知雇主 16:082020/11/17 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義區一處豪宅17日發生女子墜樓身亡事故，初步了解死者為一名保母。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區一處知名豪宅，今天下午驚傳一名女子墜落豪宅中庭身亡，初步了解，女子為一名保母，事發前曾向雇主透露死意，詳細事故原因警方正在調查中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 大三時學姊走了 律師林智群憶台大「過於喧囂的孤獨」 (中時新聞網) #保母 #雇主 #豪宅 #信義區豪宅 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園創全亞洲之先引進事故安全官 不救災改當指揮官衛星 22:092020/11/16 社會 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 04:102020/11/17 財經要聞 《傳產》大樓高低房價有別 雙北差距最小 11:082020/11/17 財經 戀情燃盡 大學情侶陳屍套房 04:102020/11/17 社會新聞 2020 Meet Taipei 櫃買設創櫃新星主題專區 04:102020/11/16 證券．權證 寸土寸金 高層大樓房價比一般大樓貴三成 11:292020/11/17 財經 台中北屯商機大 百貨忙卡位 04:102020/11/17 財經要聞 《傳產》學宿一床難求 出租投報率香 11:412020/11/16 財經 桃市不受東北季風影響 空品數值維持桃史上最低 15:222020/11/17 寶島 理專10年吞客戶3億遭聲押 04:102020/11/16 社會新聞 社會熱門新聞 1次拔20顆牙 女隔天昏迷過世家屬悲痛求真相 - 社會 強拉儀隊正妹進草叢欲硬上 噁男竟恐嚇：「讓我發洩一下」下場慘 - 社會 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 成大3個月內3生輕生 校方回應了 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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