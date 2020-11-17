北市議員闕枚莎、帥哥議員陳炳甫17日總質詢指出，希望市長柯文哲調升北市警察人員勤務繁重加給及消防人員危險職務加給，另外中央對殉職的公務員，所頒發褒的揚令及享有國旗覆蓋靈柩的待遇，等級太高，希望能從寬認定。柯答詢允諾，會努力爭取加給，另從寬執行待遇。

闕枚莎表示，懇求柯、副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻、警察局長陳嘉昌為北市警消的加給，調升1.5至2倍，且以前柯也在「幸福認同卡」填上願意努力爭取，首都環境最危險，希望柯支持，簽署「承諾保證書」。

柯、黃、吳、陳4人皆在「承諾保證書」簽署同意，但柯強調，同意向中央建議，但若要北市負擔預算，以及加多少錢，還要再算一算、想一想。

陳炳甫則質詢，北市府20年來共21人因公殉職，其中今年殉職的公務員就有2位，包括8月3日在抽水站意外身亡的技工，9月2日在會勘中身亡的公務員，市府發放的因公傷亡慰問金及撫恤金都有提供實質幫助，但也需要精神層面的肯定與追思。

陳炳甫指出，中央有頒發褒揚令及國旗覆蓋靈柩的實施要點，但等級都非常高，要層級高或對國家有貢獻才有資格，他希望市府可針對因公殉職的北市基層公務員，放寬頒褒揚令，或用北市的旗幟覆蓋靈柩，肯定並追思逝者。

「不會牴觸中央法規。」陳炳甫說，台中市2012年9月已有「市旗覆蓋靈柩實施要點」，只看北市府願不願執行，希望明年就可訂出辦法。柯答詢「好，可以」，強調聽起合理，會再研擬看看因公殉職的褒揚條件。

(中時 )