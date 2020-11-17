針對亞太15國簽署RCEP（區域全面經貿夥伴協定），而台灣因中國大陸阻撓，未能參與等議題，總統蔡英文發文表示，台灣不能像過去一樣，把雞蛋放在同一個籃子裡，所以政府一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。

蔡英文指出，回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境。

她強調，面對中國無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。

台灣產品長期以來都在面臨著RCEP成員國的競爭，蔡英文表示，台灣早已做好超前部署，進行調適。

她提出3大理由：

一、台灣對RCEP成員國的出口，本來就有超過70％是零關稅。

二、部分可能受到關稅影響的產業，如：機械、塑化、鋼鐵、紡織等產業，中國的多數產品對日韓是排除降稅、或採10年以上逐步調降，短期內影響有限。

三、透過新南向政策，協助產業積極布局東協國家，加上產業競爭力的提升，台灣產品在主要東協國家的進口占有率，正逐步成長。

蔡英文重申，台灣積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色。

另外，蔡英文指出，剛剛結束的APEC年度部長會議，台灣共同參與擘畫了2020後的經濟願景。台灣的代表團，也即將展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，深化台美經貿合作。今年即使面對疫情挑戰，台灣總體經濟依然穩健成長，不論是投資台灣整體金額，或台股指數，都不斷創下紀錄。這些都證明台灣人有視野、有信心，她也會帶領國家，團結打贏國際盃。

(工商 )