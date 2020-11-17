江俊翰飾演黃瑄劇中初戀。（民視提供）

黃瑄在《多情城市》飾演王中皇失散多年的表妹。（民視提供）

黃瑄在民視八點檔連續劇《多情城市》演出心靈受創的「尤佩瑛」，因目擊爸爸被燒死慘劇，變成不想記起傷心事而選擇遺忘，不過不少觀眾留言說35歲的她看起來太年輕了，演34歲的王瞳的媽媽實在「很不科學」，黃瑄對此解釋，心裡無罣礙、無憂無慮的人，真的會比較年輕，因為劇中角色大部分的心情都是快樂的，所以外表會比一般人年輕很多。

她表示現在演出最開心就是可以明目張膽「放空」，不用特別記台詞，只要把眼神放得很空即可，她也從這角色身上學到了「放鬆」，只需要在關鍵時刻有反應就好，其他就是隨遇而安。她說之前演出的角色都是很機靈，常需要跟別人對罵，現在很開心能演出這一個沒有壓力的角色，只需要抱著洋娃娃，然後放空聽別人講話。

此外，她也很開心這角色上不用穿很合身的衣服，所以每次來拍戲都很開心問「今天吃甚麼」，尤其當別人在背台詞的時候，她還很開心在旁吃零食，保持心情愉快，也不用怕變胖戲服穿不下，唯一要注意就是角色佩瑛的眼神，不能太銳利，所以保持著「看很開的狀態。」

但她笑說除了要會放空，這角色還要能憋笑，因為劇中飾演她表哥、對手戲很多的王中皇常常「freestyle」自加搞笑台詞，讓她常常憋不住笑意，就笑場NG了。

(中時 )