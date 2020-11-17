歐盟在周一討論2021~2027預算和歐洲復甦基金之時，遭匈牙利和波蘭投下反對票，原因為該預算法案包含了附加條款，要求獲得該資金的成員國尊重法律規定。

該1.8兆歐元的預算方案包含歐盟長期預算和經濟復甦計畫，兩國家投下否決票可能延後該預算的進度，但預計最終仍將通過。

歐盟成員國大使在周一接受了歐洲議會的協議，即讓歐盟資金與對法治的尊重清楚地連繫起來。

而關於1.1兆歐元預算以及7500億歐元復甦法案進入投票，需全數通過，輪值主席國德國表示，兩個歐盟國家表達保留。

匈牙利和波蘭反對資金與法治的掛鉤，主因在於歐盟的正式調查，對他們在法院、媒體、非政府組織獨立性的破壞上。

據了解，波蘭在投下否決票之後已經表達讓步的訊息。

對於資金與法治的連繫，歐盟早於七月開始強化。兩國家如果持續反對，可能喪失歐盟資金的援助。

包括荷蘭等成員國強烈要求該類緊密連繫，表示沒有該附加條款，將不願意通過預算。

(時報資訊)