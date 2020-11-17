恩智浦半導體(NXP Semiconductors)今(17)日宣佈，推出S32K3微控制器(MCU)系列，為S32K產品線的最新產品，全新S32K3系列專門應用於車身電子系統、電池管理與新興的區域控制站(zone controller)，運用涵蓋資安、功能安全和低階驅動程式的增強型封裝持續簡化軟體開發。

S32K3將恩智浦的S32汽車平台從閘道和網域控制擴展至區域控制和邊緣節點，此外，並支援在多個應用中重複使用軟體，進而降低汽車軟體開發的複雜性，並減輕主要供應商和汽車製造商的負擔。

恩智浦半導體汽車處理產品管理總監Ed Sarrat表示，軟體開發是當前汽車開發領域面臨的主要挑戰之一，而S32K3微控制器系列主要在幫助客戶應對此挑戰，它可以運用免費的汽車級驅動程式加速開發，簡化安全性、無線更新與安全合規。

S32K3安全解決方案包含硬體安全引擎，旨在滿足仍在制定的ISO/SAE 21434標準和未來的OEM要求。除了硬體，恩智浦亦提供其自有的韌體和加密驅動程式，以降低和第三方供應商溝通的成本和複雜性，該韌體可最大程度提高硬體安全引擎的效能，攔截非正當存取以保護安全子系統的完整性，並且可現場升級，以因應不斷進化的網路安全威脅。客戶將從S32K3的系統級功能安全方法中獲益，其中包含安全框架軟體、核心自檢庫以及鎖步核心與時鐘、電源、溫度監測等硬體特性，輕鬆符合ISO 26262要求。與S32K3共同推出的還有恩智浦FS26安全能源管理IC。該組合包括軟體驅動程式、參考設計和聯合安全檔案，以進一步加快客戶的安全應用開發時程。

S32K3系列具有多達3個Arm Cortex M7核心，提供從512KB到8MB快閃記憶體的可擴展性。此外，此產品為恩智浦首款採用突破性MaxQFP封裝的微控制器，與標準四方平面封裝相較，佔用空間減少多達55%。S32K3整合了具擴展性的硬體和易於使用的軟體，以加速實現新一代汽車功能的創新。

(時報資訊)