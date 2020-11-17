新冠肺炎疫苖研發再傳捷報，再度點燃全球迅速復甦的希望，周二日經指數收高，並再度改寫29年高點。

周二收盤，日經225指數漲0.42%，為26,014.62點，創下1991年5月來新高。東證一部指數收漲0.16%，為1734.66點，雖然因獲利了結賣壓湧現，早盤一度跌落平盤之下。

繼輝瑞之後，美國生技藥廠莫德納（Moderna）周一宣布，後期試驗的初步數據顯示，該公司試驗中的新冠肺炎疫苗有效力超過94%。受此激勵，隔夜美股道瓊指數與標普500指數再創收盤新高。

分析師表示，市場仍然面臨下行風險，因為日經指數本月來已經大漲逾13%，以及國內外確診數激增，使投資人轉趨謹慎。市場已經過熱，短線上進入修正也不讓人意外。

東證33大類股漲多跌少，以航空股勁揚3.96%，漲幅最大。其他周期型股票亦表現強勁，礦業股、保險股與鋼鐵股漲幅介於2.1%～3.4%。

受美國同業帶動，半導體股東京威力科創漲1.32%，股價創下歷史新高。

中國最新公布的工業生產數據樂觀，以及在15個亞太經濟體簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）題材帶動下，日經指數權重股發那科（Fanuc）收漲1.53%。

惟新創股失寵，Mothers指數逆勢大跌3.63%。

(時報資訊)