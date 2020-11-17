高雄大學日前邀請爺爺、奶奶走入校園，共同認識失智症成因，與會者與師生合影。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

隨著老人愈來愈多，高雄大學邀請社區爺爺、奶奶走入校園，與大學生共同認識失智症成因與患病歷程、線上體驗「AD-8（極早期失智症篩檢量表）」之外，高雄榮總高齡醫學中心主任林育德教育長者，在防治失智方面，要懂得「趨吉、避凶」。

這場「青銀共學堂──認識失智症」講座是高雄大學結合橋頭區仕隆國小樂齡中心、高雄榮民總醫院高齡醫學中心共同舉辦，由教授賴怡秀負責課程。透過英文繪本閱讀、文本分析與創意接寫等教學活動，解析大腦老化與語言變化的徵兆。

賴怡秀是台灣神經語言學專家，屢獲科技部經費支持，與高榮高齡醫學中心主任林育德長期合作，在「阿茲海默氏症（AD）」與失語研究有卓越成果。

林育德以「認識失智症」為題，介紹認知功能的退化、失智症特徵、失智症檢查（含危險因子、藥物治療等），同時傳授「趨吉、避凶」之道，前者包括多動腦、多運動、多社會參與，與多攝取高抗氧化食物；後者則要預防及控制三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、肥胖、避免頭部外傷、戒菸、憂鬱等。

上課學員的楊爺爺表示，之前曾參與此計畫案，接受AD-8口語訪談檢測，此次線上科技作答更覺有趣，可以降低恐懼與排斥感，更願協助推廣身邊高齡友人受測，早期發現早期治療。

另位學員林奶奶表示，上課讓她收穫很多，除了有專業醫師講解，還能跟大學生交流，學習到線上實用免費記憶訓練遊戲，以後可以常常訓練大腦，有助保護記憶，更能延緩或預防認知退化。

(中時 )