向太太陳嵐在微博發文，曬出送給向佐和郭碧婷的豪宅。(圖/ 摘自向太微博、環球設計)

台灣女演員郭碧婷和香港娛樂大亨向華強兒子向佐相戀，去年底公開結婚喜訊，1年不到又生下寶貝女兒，喜事不斷；不過，先前郭碧婷就傳出有「婆媳問題」，沒想到生女又被說夫家不開心，但向太太陳嵐狠打臉，準備好天價豪宅，讓郭碧婷帶著衣服就入住。

向太太陳嵐今（17）日下午在微博發文，感謝設計公司替向佐和郭碧婷完成他們舒適的家，更喊話「只需拿衣服就可以入住北京的家（愛心符號）」，並轉貼設計公司拍攝的室內照，讓天價豪宅內部曝光；郭碧婷和向佐北京新家簡約大氣風格，室內是黑白色調，看起來大方又不失溫馨，一家三口住在136坪大的空間活動，十分奢華。

向太太陳嵐準備好天價豪宅，讓郭碧婷帶著衣服就入住。(圖/ 摘自向太微博、環球設計)

設計公司還放上和向佐、郭碧婷在北京新家的合照。(圖/ 摘自向太微博、環球設計)

先前有網友不看好郭碧婷嫁進豪門，更不時有婆媳問題的傳聞，但郭碧婷生女後，向太就不斷誇讚孫女五官精緻，還有像媽媽的大眼睛，她也爆料，郭碧婷會替向佐生3個小孩；而原本向太想要蓋別墅送媳婦，但蓋房子時間太久，放話直接買一套豪宅給她。

郭碧婷有1/4美國白人血統，以模特兒身分出道，精緻的外表很快被相中，開始拍音樂錄影帶和電視劇，沒多久也進軍大銀幕，其中她在電影《小時代》中飾演「南湘」，也讓她人氣飆漲；郭碧婷和向佐因為拍寫真相識，後來透過錄節目更了解彼此而相愛，認愛一段時間就閃婚，讓雙方粉絲相當驚喜。

(中時新聞網)