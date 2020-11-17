台中捷運綠線於16日開始試營運首日營運量破7.5萬人次，但小狀況頻傳，首日有名80歲阿媽跟著外籍看護一起搭中捷未料竟然在市政站自行下車，經親人報警，捷運警察隊動員搜尋，並在10分鐘內於市府站尋獲吳姓阿嬤也解除了親人的擔憂。

台中捷運捷運警察隊配合營運時間提前進駐，透過編排捷運沿線巡邏及守望勤務，有效維護捷運各場站安全及周邊秩序。試營運首日捷運警察於北屯總站接獲通報有80歲老人走失，立即由值班員警通報各線上巡邏警網，積極協尋走失老人，並在10分鐘內於市府站尋獲該走失老婆婆。

經了解，該老婆婆因捷運試營運首日搭車人潮眾多，不慎與看護走散，兩人對於警方的高效率讚賞不已，並表達感謝之意。

台中市政府警察局局長楊源明特別呼籲民眾，與家人或年邁高齡者出門時，應隨時在旁陪伴，並請記得隨身攜帶電話或其他身分證件，以提供必要聯絡資訊供查證。捷運警察隊也持續積極落實各項勤務，以守護市民乘車安全。

(中時 )