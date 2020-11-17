近來高雄投資案夯，帶動工業用地需求大增，延宕多時的仁武產業園區開發案，在市長陳其邁上任後2個月，促成地主台糖與該園區合作開發，19日將舉辦動土典禮，預料完工後可創造242億元年產值、6300個職缺，讓青年不再北漂。

高市府指出，近期國巨、穩懋等大廠紛紛宣布加碼投資高雄，陳其邁上任後，也親自致電台糖公司，加速推動仁武產業園區開發案，並責成市府包括經發局等局處，迅速與台糖公司完成後續協調工作。

高雄市長陳其邁上任後，力促仁武產業園區加速開發。（高市府經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

經發局長廖泰翔表示，配合市長產業優先政策，市府加緊腳步攜手台糖公司在短時間內完成不可能的任務。未來仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低汙染的高科技產業優先審核，歡迎有興趣投資企業趕緊加入投資「高雄隊」。

經發局指出，仁武產業園區緊臨國道10號仁武交流道旁，方便連結國1、國3，具備交通、設施、進駐免環評及彈性容積率等四大基地優勢。30分內可快速到機場、港口，未來更有高於30％綠地、配水池、汙水處理廠、停車場及服務中心等完善公共設施，加上園區汙染及資源量總量管制，未來廠商進駐園區免再實施環評。

此外，園區擁有210％的彈性容積率優勢，堪稱目前最為搶手的開發中基地。經發局透露，將以預登記方式搶先辦理招商，採取「同步建廠」模式，進駐廠商可在園區公共工程施作的同時同步建廠，加速滿足投資企業建廠、擴廠需求。

(中時 )