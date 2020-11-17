交通部觀光局參山國家風景區管理處整合公部門資源，推動「竹竹苗區域觀光聯盟」，17日與中央客委會、林務局、水保局及雪霸國家公園、新竹縣市、苗栗縣等公部門，透過產官學共同攜手合作，串聯在地客家、原住民、閩南與新住民等多元文化、產業特色，打造竹竹苗區域觀光特色品牌，為疫情後觀光超前部署，串連新竹市、新竹縣與苗栗縣各相關產業，帶動竹竹苗區域觀光商機。

觀光局副局長林信任17日主持竹竹苗區域觀光聯盟成立儀式，他表示，區域觀光聯盟的概念自1902年從美國夏威夷開始，已經有許多成功的案例，竹竹苗將包裝成區域型觀光產品來行銷，2021台灣燈會在新竹市登場，成為聯盟合作的重要契機，也是落實聯盟共識的重要起點，攜手把賞燈遊客留在竹竹苗地區觀光消費，衝刺國旅之外，也要幫助竹竹苗地區的觀光產業推向國際。

交通部觀光局參山國家風景區管理處整合公部門資源，成立竹竹苗區域觀光聯盟，推動限定特色遊程，提升竹竹苗區域觀光發展。（參山處提供／何冠嫻苗栗傳真）

參山處長柯建興說明，參山處將成為一個平台，整合公部門資源，協助竹竹苗觀光圈的產業聯盟跨區合作，由下而上的執行觀光促進活動，未來在各聯盟成員的合作下，將會持續運作，創造無限的產值。

竹竹苗區域觀光聯盟已成立輔導團隊，盤點竹竹苗資源，凝聚區域內公私部門與觀光產業公協會間的共識，打破以往新竹市、新竹縣與苗栗縣內的食、宿、遊、購、行單打獨鬥情況，成立後首要將以「2021台灣燈會在新竹」串連新竹市、新竹縣與苗栗縣各相關產業，推出「看燈會遊竹竹苗」限定特色遊程；同時串聯台61線、國道1號與台3線，深掘更多特色觀光景點與秘境，吸引旅客到訪，共創竹竹苗區域的觀光榮景。

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