惠光（6508）公告，為配合大陸嘉善經濟開發區開發建設之需，旗下採權益法投資子公司浙江惠光生化有限公司與嘉善縣惠民新市鎮投資開發有限公司簽訂徵收補償協議，以約6600萬人民幣達成補償協議；該徵收相關損益於交予驗收完成後預計認列約4100萬元人民幣相關徵收利益。

惠光指出，子公司浙江惠光生化有限公司同意接受嘉善縣惠民新市鎮投資開發徵收。就持有建築物面積12830.16米平方公尺與土地證面積34276米平方公尺，以6600萬元人民幣（內含獎勵費人民幣約680萬元）達成徵收補償協議。

雙方約定2021年4月30日前搬遷騰空完畢交予前述徵收人，於交予後20天內支付最後20％價金，該徵收相關損益於交予驗收完成後，預計認列4100萬元人民幣相關徵收利益。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

伴隨大陸經濟持穩復甦，前三季營收15.3億元，營業利益2.72億元，淨利1.83億元，EPS2.15元。

(工商 )