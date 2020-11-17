針對進口含萊克多巴胺豬肉可能進入校園午餐等疑慮，農委會強調，學校營養午餐豬肉食材每年使用量約1.1萬公噸，其中超過1萬公噸為生鮮食材，加工品占比不到1成。政府自106年推動學校午餐食材三章一Q獎勵政策，鼓勵使用國產可溯源之生鮮食材，並提供每人每餐3.5元之獎補助金，目前學校午餐生鮮豬肉食材章Q使用率已達7成以上。

為持續擴大三章一Q獎勵政策，行政院蘇院長宣布自110年1月1日起章Q食材獎勵金每人每餐由3.5元提高至6元，並適用於加工品食材。這項政策實施已補足食材價差問題，學校午餐可以全面使用國產在地農產品及其加工品。另外教育部也已修正學校午餐採購契約範本，要求肉品及蛋品全部使用國產在地具三章一Q食材，肉類加工（再製）品應採用肉品原料來源為國產在地之優良產品。同時衛生福利部依食品安全衛生管理法相關標示規定，已要求及輔導相關業者做好標示，有關豬肉加工品之豬肉原料及其可食部位原料，均應明確標示原料來源國，以利消費者及學校、團膳等辨識選擇。

農委會最後說明，因應此次開放萊克多巴胺豬肉政策，政府已聯合跨部會一起做好進口肉品查驗與安全把關、豬肉及其產品的產地清楚標示、推動校園午餐全面使用國產肉品，以及加強國產豬肉市場區隔等措施，共同確保消費者食肉安全，讓消費者獲得資訊透明及選擇的權利。

另外，依據食安法就肉品產地標示之規定，自110年1月1日起生鮮肉品、加工食品、散裝食品、包裝食品、餐飲、團膳及所有消費通路都要全面清楚標示，對含有豬肉及其可食部位的食品，業者均皆應依規定標示其原料原產地，該部亦將加強原產地標示稽查，促使業者正確標示原產地資訊；對於不肖業者亦將會依法開罰。農委會也與衛福部、教育部緊密合作，將全力推動台灣豬標章，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，讓全國消費者吃得安心又健康。

(工商 )