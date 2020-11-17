非洲豬瘟疫情威脅國內養豬產業時，環保署、農委會、縣市政府與民間企業合力，推動廚餘與豬糞尿共消化計畫，不但解決廚餘無法運用於養豬的去化問題，沼氣量及售電收入的增加，更成養豬業者的後盾。環保署表示，未來包括廚餘、果菜殘渣、農業廢棄物等有機廢棄物，亦將納入併同共消化，其產出之沼渣沼液等肥分得以回歸農地再利用或製成有機質肥料，以提升廚餘再利用及能資源化成效，實踐循環經濟政策與理念。

環保署與農委會於106年開始展開推動廚餘與豬糞尿共消化計畫。與地方政府跨縣市合作，結合養豬業者豬糞尿資源化設施，引進民間企業資源共同投入。

面對非洲豬瘟疫情危機升高，環保署與農委會賡續推動決心，108年6月10日共同召開「研商豬糞尿厭氧消化設施收受廚餘共消化推動事宜」，會中定案以試驗計畫透過政府機關與養豬業者間合作模式，將廚餘委託養豬業者再利用，與既有豬糞尿資源化設施共同消化。此舉不但增加沼氣量及售電收入，環保機關亦可增加廚餘去化管道，創造雙贏，而共消化產生沼渣沼液亦可還肥於田，增加土壤肥分。

環保署表示，過往廚餘回收後的運用多以餵養豬隻為主，然而在107年底國際間爆發非洲豬瘟疫情，為全力防堵疫情，國內廚餘原本的去化管道因此限縮，每日約有1,700噸的養豬廚餘需改以其他再利用方式去化。環保署因此補助各地地方政府設置共50套破碎脫水設施、20套高效堆肥設施、規劃5處區域生質能源中心及50座傳統堆肥廠等廚餘自主處理設施，以擴大廚餘去化量能。此外，亦參考國外經驗推動廚餘與其他生質廢棄物共消化方式來改善技術，透過密閉式厭氧消化方式處理廚餘，相較傳統式廚餘堆肥更沒有異味等二次污染問題。

以畜牧大縣屏東為例，目前除台糖東海豐收受鄰近地區的果皮、廢菜葉等農業廢棄物，與既有豬糞尿進行共消化試驗中，私人企業中央畜牧場也展開將生廚餘加入豬糞尿共消化的試驗。

全國首例「廚餘與禽畜糞尿共消化實廠試驗暨沼液沼渣回歸農地肥分使用試驗計畫」由新北市政府環保局與屏東縣中央畜牧場公私協力推動，由環保單位提供廚餘共消化料源，並由中央畜牧場自行投入經費，新建4座各1千噸桶式發酵槽及破碎打漿設備，預計今（109）年11月開始進行投料操作，正式啟動試驗計畫，每日約可共消化20-40公噸廚餘。

「糞是地底精、豬為家中寶，種田不養豬，就如秀才不讀書！」飼有兩萬餘頭豬隻、曾獲神農獎的中央畜牧場場長蘇鵬表示，早在前縣長曹啟鴻的推廣下，便以密閉式沼氣處理設施處理其豬糞尿，有優於堆肥有味道重、無法取得沼氣作利用的缺點，並可日發四千度電力。但他不滿於此，再嘗試加入農業廢棄物自行試驗，發現發酵效率更高，且所得沼液沼渣的氮磷比更高，更有利於農作生長。

認為將農廢或生廚餘加入豬糞尿共消化可得「一加一大於二」的加成效果，蘇鵬決定自力增設桶式發酵槽及破碎打漿設備，並接環保署的邀請協調，準備運用新北市的生廚餘展開試驗。

中央畜牧場既有豬糞尿濃度3％，加入廚餘進行共消化後，其共消化漿液（豬糞尿+廚餘）將可提高約8.23％，可提升有機物含量，進而提升沼氣產量。以新北市轄內部份堆肥廚餘委外處理為例，由環保局破碎脫水後自行載運送往中南部民間堆肥場處理，每噸運送及處理成本約2,500元。本次共消化試驗工作為試驗性質，地方環保局僅需負擔運送成本，故所需費用較傳統堆肥低，如試驗可行，未來可推廣至各地約養豬場，增加我國廚餘多元去化管道。

環保署表示，除了為暢通多元廚餘能資源化管道，將持續推動廚餘納入禽畜糞尿厭氧設施進行共消化外，亦將積極辦理區域型生質能源中心規劃設置工作，再納入果菜殘渣、農業廢棄物等有機廢棄物併同共消化，其產出之沼渣沼液等肥分得以回歸農地再利用或製成有機質肥料，以提升廚餘再利用及能資源化成效，實踐循環經濟政策與理念。

(工商 )