金曲歌后魏如萱（娃娃）出道以來，擁大批粉絲，她在17日深夜發文上周於台北演出中飆唱〈買你〉時，突然有位粉絲無預警衝上台抱她，還是有點絆倒的往她身上衝，「說真的……我真的嚇到了！」這也讓她憶起小時候曾被襲胸的不好回憶，她形容身體的警鈴好像又再度被打開，「我不喜歡這個感覺，這個感覺需要一些時間被消化，在還沒淡出之前，我都不想再唱〈買你〉了。」

娃娃一發文後，引起網友熱論，但在17日中午緊急刪文，她的經紀人Ivy表示因為留言越來越激烈，擔心影響歌迷，「她的本意本來就是沒有要針對那位歌迷的意思，只是想藉由事件宣導跟大家說不要這樣很危險。」娃娃當天現場開唱，台下僅有100多人，粉絲近距離欣賞演出，因為娃娃每次獻唱〈買你〉都會在台上說：「抱一下。」並習慣會閉上眼睛、在台上雙手張開，豈料粉絲在她完全沒有防備、警覺心之下，衝上抱住她，她受到驚嚇，經紀人與工作人員也在舞台旁，但娃娃演出離粉絲只有2步的距離，發生得太突然，工作人員也無法攔住。

魏如萱在幼時被襲胸，造成陰影，至今習慣對陌生人保持距離，她表示在小學6年級時，被大樓管理員叫過去，「他從後面抱住我，而且摸我的胸部」，她內心很恐懼，開始討厭和人有肢體接觸，甚至討厭逐漸發育的胸部，直到2018年生下兒子「路易」開始餵母奶後，才覺得自己的胸部是有用。而她原訂7月在小巨蛋開唱，卻因疫情延期至明年下半年舉辦，目前正為新專輯寫新歌，預計在明年4月推出。

(中時 )