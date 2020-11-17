婆媳問題永遠難解啊！一位網友替心愛的阿嬤發聲，他表示這位「媳婦」雖是家管，但不僅不用做家事，更時常把小孩丟在家裡，讓阿嬤顧小孩，自己每周出去玩過得相當逍遙，但卻發現媳婦在網上數落婆家不夠好。文發出後網友看法相當兩極。

一位網友在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名投稿，開頭就說「我要替我阿嬤靠北媳婦」，網友表示，這位媳婦產子後就在家當家管，但卻每天睡到中午，也不做家事，時常將小孩丟給阿嬤照顧，一句話也不交代就跑出去逍遙。

此外媳婦還將最麻煩的事全交給阿嬤，舉凡幫小孩洗澡、餵飯、哄睡覺等；原PO大抱怨他們想帶阿嬤出去玩卻屢次受阻，因為阿嬤必須幫忙照顧小孩，無法抽身，而小孩的生母即媳婦，卻每周自己開心出去玩，這位「媳婦」種種不負責的行為讓原PO氣得牙癢癢。

原PO更寫到「我們自認已經對她很好了」，表示在某次春節過年時，原PO一家人固定在元月初二時聚餐，但一家人為了配合媳婦回娘家，而將聚餐時間改至初五，更向她說「我們可以等你回來再回娘家一起吃飯，配合你的時間。」

而最讓原PO無法接受的是，媳婦總惡人先告狀，在網路上到處說自己很可憐，四處散播婆家不夠好，或是「婆婆搶顧小孩」、「婆婆不煮她的飯」等語，原PO怒寫下媳婦「從來沒檢討過自己」。

文發出後，網友卻看法兩極，有些人罵起媳婦「媳婦價值觀有問題」、「休掉啊，還要人教」、「娶到公主癌的沒救了。」；也有人認為「睡到中午，那是她的事～你們自己要改吃飯時間，還要怪她不懂感恩？」、「初二回娘家是她的權利，到底版上的巫婆毒姑們為什麼覺得做媳婦的一定要在家幫你們啊！？」；更有人認為原PO應該嘗試「兩邊溝通」，而不是在網路替阿嬤抱怨。

(中時新聞網)