港星郭可盈是香港前TVB的當家花旦，同時，她也是香港「塑料大王」郭達昌的千金，而出自富裕家庭的郭可盈，還是凍齡美魔女的代表一枚，她近日就在網曬短裙辣照，一雙細長鳥仔腳相當搶鏡。

郭可盈微博全文。（圖／取材自郭可盈微博）

下個月就是一年一度的聖誕節，郭可盈已提早布置聖誕樹，她也大方曬美照分享，不過更吸睛的是，身穿短裙的郭可盈大方秀出一雙美腿，白嫩鳥仔腳又細又長，保養有術的郭可盈，完全看不出年紀已是50歲。

其實郭可盈不只身家驚人，天生麗質的她其實是選美出身，並獲得1993香港小姐競選的最受傳播媒介歡迎獎和最具演藝潛質獎，郭可盈也以精湛演技，在演藝圈闖出名號，她並與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為「四大花旦」。

而郭可盈2004年與男星林文龍結婚後，就把生活重心轉往家庭，小倆口育有10歲女兒，郭可盈也不時發文、曬照分享母女日常，有女萬事足相當幸福。

(中時新聞網)