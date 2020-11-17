副總統賴清德今天表示，政府積極解決土地、水電、人力、稅務及資金等措施，鼓勵臺商回臺投資；企盼對岸正視臺灣聲音，我們願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話及維護區域的和平與穩定；也期盼僑領能夠繼續秉持初衷，做臺灣的後盾，讓中華民國臺灣持續在國際上發光發熱。

賴清德今天下午以錄影方式參加「109年僑務委員會議」閉幕典禮表示，2020年是充滿挑戰的一年，人類社會與生活的每個層面都受到新冠肺炎疫情的影響，目前全世界已經有超過5,000萬人確診、125萬人死亡。

他說，臺灣因為政府以「超前部署、審慎以對、迅速應變」的態度來積極面對，加上醫護人員站在第一線的犧牲奉獻，以及2300萬臺灣人民共體時艱配合政府防疫措施，不僅讓民眾可以正常生活，也讓臺灣的防疫成就備受世界的肯定。

不過，賴清德表示，政府不會以此自滿，在全球疫情持續發燒的艱困時刻，蔡英文總統已經宣示，未來我們仍將超前部署，上緊發條，建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業，積極打造接軌全球的生物及醫療科技產業，持續強化資訊及數位相關產業的發展，並全力做好防疫、紓困及振興的各項工作，希望為所有國人同胞打造一個經濟繁榮、安居樂業的環境。

在兩岸方面，他說，我們企盼對岸能夠呼應蔡總統於國慶談話所提，正視臺灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，共同促成兩岸的和解及和平對話，並本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話，共同來維護區域的和平與穩定。

在鼓勵臺商回臺投資方面，賴清德指出，政府積極解決土地、水電、人力、稅務及資金等措施，設立單一窗口提供客製化服務，臺灣的投資環境越來越好，也越來越受到跨國企業及臺商的青睞。

除日前微軟宣布將加碼投資臺灣，成立海外最大的雲端研發中心，將帶來3千億產值及3萬個工作機會之外，在政府宣布「投資臺灣三大方案」之後，目前臺商回臺投資金額已經超過1兆1千億元，並將創造9萬5千個工作機會，他籲請還沒有回來投資的全球各地的僑胞、臺商朋友，「趕快回來投資，和政府一起來拚經濟」。

賴清德也期盼，各地僑領能夠繼續秉持初衷，做臺灣的後盾，讓中華民國臺灣持續在國際上發光發熱。他說，「臺灣是僑胞們永遠的家，我們永遠為僑胞敞開大門，歡迎大家在疫情舒解之後，回國來走走看看、探訪親友，也期待在疫情結束之後，我們能夠在臺北與各位見面」。

(中時 )