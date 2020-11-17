🥰🥰🥰你們的2020女雙年終球后🥰🥰🥰 Your 2020 year end World No.1 Special Thanks to Barbora Strýcová😘😘😘 WTA 由 Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇發佈於 2020年11月16日 星期一

WTA世界職業女網總會公佈了年終球后，單打年終第一是澳洲芭蒂（Ashleigh Barty），雙打年終第一則是台灣一姐謝淑薇，這是謝淑薇生涯首度取得這項成績。

2020年因為新冠肺炎疫情比賽縮減的這個球季，謝淑薇和捷克籍搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）至今拿下23勝2敗，五度打進決賽並進帳4座冠軍，年初的澳洲網球公開賽則收下亞軍，謝淑薇最終成為本季年終球后，史崔可娃則是年終第2，不過史崔可娃去年也榮登過雙打年終球后，是史上第5位來自捷克的WTA雙打年終第一。

謝淑薇透過臉書粉專和粉絲們分享喜悅，WTA官網指出，從1984年起，已經產生過25位雙打年終球后，第一位雙打年終球后是傳奇名將娜拉提諾娃（Martina Navratilova），2017年另一位寶島雙打好手詹詠然，則和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）並列年終球后，當時兩人開心分享獎品蒂芬妮鑽戒及獎盃。

(中時 )