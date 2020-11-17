新北市長侯友宜今（17日）主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮，侯友宜表示，市府配合「前瞻基礎建設」改善停車問題，獲中央補助22案停車場工程補助，其中綠湖公園地下停車場工程是新店區第一座前瞻計畫停車場，預計111年10月完工啟用，可提供336個汽車停車位，紓解在地停車需求。

侯友宜指出，這22座前瞻停車場將共可提供7225格汽車停車位、2136格機車位，除三重商工地下停車場已於去年9月1日營運外，其餘21案停車場目前皆已依預定期程進行工程設計或施工中，預計於2022年底前完工，市府將持續督導施工單位加強監造，以確保如質如期完工啟用。

新北市長侯友宜（右三）17日主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右三）17日主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮。（葉書宏攝）

侯友宜表示，捷運大坪林站、七張站緊鄰中興路3段和北新路2段，車流量大且人潮集聚，再加上裕隆城開發案啟動後，現有的寶中民營平面停車場停止營運，停車需求迫切，因此在當地民意反映並經交通局評估後，利用裕隆公司於整體開發案內承諾改建的綠湖生態公園以興建地下停車場，紓解當地停車問題。

交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場工程總工程經費4億1,812萬元，興建地下3層，可提供336個汽車停車位，預計2022年10月完工啟用。

鍾鳴時指出，新店區綠湖公園原為裕隆公司永久認養，興建綠湖公園地下停車場除將紓解周邊居民停車需求外，面積達7千餘坪的綠湖公園有湖泊、有水景、有廣場和人文交流；停車場將大自然意象導入整體規劃設計，打造綠建築停車場，場內將引進車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務，透過公共設施多目標使用，創造多贏。

(中時 )