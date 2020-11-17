癌症患者除了手術切除腫瘤之外，往往還有化學治療和放射線治療的療程。有些罹癌患者已經滿心焦慮驚慌，一聽到還要作放療，除了擔心放射線汙染外，對於放療儀器大多以「OO刀」來命名，更是惶惶不安。對此，恩主公醫院放射腫瘤科鍾道生主任表示，常聽到的螺旋刀、電腦刀，真光刀...，這些所指稱的治療並非「動手術」，而是「像Ｘ光機器開關一樣，只有在治療中放射線經過身體」的放射光束，治療後便沒有放射性。它的好處是精準度高，能縮小治療的誤差範圍，藉此降低影響周邊正常組織的副作用。

以乳癌為例，傳統的放射線治療對於左側乳癌的患者來說，的確可能造成心臟損傷，增加患者罹患心臟病等心血管疾病的風險。新一代的放療儀器，像是螺旋刀、真光刀等，結合直線加速器與錐狀射束電腦斷層（cone beam computed tomography, CBCT），治療中取得即時影像，藉著校正病人位置，提供高精確的放射治療，就能降低周邊正常組織受損的風險。

除此之外，大腸直腸癌，自民國95年便是國內癌症發生第一名，隨著患者年輕化，長期的存活率以及未來生活品質也是治療的考量重點。美國放射腫瘤學會（ASTRO)在2020年提出看法，為了減低局部復發的風險，強烈建議二、三期的直腸癌患者使用手術前輔助治療（化療+放療），來延長手術等待的間歇期、縮小腫瘤進而提高器官保留機會（保留肛門比率）、最終延長存活率。

鍾道生主任表示，大多民眾對放射治療仍存在許多誤解，其實目前的放射治療已經不像多年前那麼多副作用，還可以精準定位，在放射腫瘤區時劑量較高、正常組織時劑量較少；對於不規則形狀的腫瘤可以正確的打在病灶上，效果更好，是癌症治療的協同利器。

(中時新聞網)