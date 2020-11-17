到男友家中吃飯，到底該不該洗碗一直以來都是道難解的問題。日前就有女網友抱怨，自己有位朋友到男友家吃飯，飯後主動去洗碗但只洗了自己和男友的，結果遭到男友媽媽嫌棄行為「很不成熟」。貼文發出後就有網友給出中肯建議，「這時候男友就是關鍵角色，男友主動起身收碗，女友隨行陪洗」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文指出，女生到男友家中做客吃飯，本來就不用洗碗，更說「自己是客人為什麼還要洗碗？」更舉例，男生若是帶同姓友人到家裡吃飯，為什麼不會要求洗碗，「就因為是女朋友所以應該要洗嗎？」

他更替好友抱不平，說好友第一次到男友家中吃飯，因為是第一次去所以有帶伴手禮，但因為只洗了自己和男友的碗，事後男友媽媽竟向男友表示，認為自己女友相當「不成熟」。讓原PO覺得相當誇張，生氣的直呼「是在不成熟什麼啦！」

此外，就有一名女網友在貼文下方向男友喊話「男友，你爸媽當你是寶貝，我在我爸媽眼中也是寶貝啊」。針對該不該洗碗，有人認為千萬不能洗，「千萬別洗，洗了以後這些都是妳的工作了」、「洗自己的就好，又還沒嫁過去」、「還沒結婚就做牛做馬，還怕婚後沒得洗嗎」。

但也有人認為這沒有所謂對錯，「沒有絕對，做與不做都可以，家教、品行與修養會直覺地告訴妳該如何做」、「可洗可不洗，不論男女，洗了好感會加分就是了」還有人表示，這時後男友就是重要關鍵角色，「男友主動起身收碗，女友隨行陪洗」。

(中時新聞網)